В Женеве в преддверии саммита «Большой семёрки» проходит крупная акция протеста, которая собарла порядка 20 тысяч человек антиглобалистских взглядов. Мирный митинг быстро радикализировался: его участники поджигали автомобили, срывали с витрин фанеру и громили банки. Полицейские применили против толпы слезоточивый газ.

Антиглобалистские протесты в Женеве. Видео © X / menaanews24 / SuisseAlert / Live462 / AnthoDepe

В ответ протестующие забрасывали полицию досками, петардами и другой пиротехникой. Некоторые начали выламывать камни из мостовой. По данным силовиков, в актах вандализма по всему городу принимают участие примерно 600 человек.

Ранее Politico узнало, о чём Владимир Зеленский будет просить президента США Дональда Трампа на саммите «Большой семёрки». Утверждается, что киевский диктатор надеется на новую помощь от штатов, в том числе в области противовоздушной обороны.