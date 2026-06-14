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Регион
14 июня, 18:35

В Женеве в преддверии саммита «Большой семёрки» проходят масштабные протесты

Обложка © X / menaanews24

Обложка © X / menaanews24

В Женеве в преддверии саммита «Большой семёрки» проходит крупная акция протеста, которая собарла порядка 20 тысяч человек антиглобалистских взглядов. Мирный митинг быстро радикализировался: его участники поджигали автомобили, срывали с витрин фанеру и громили банки. Полицейские применили против толпы слезоточивый газ.

Антиглобалистские протесты в Женеве. Видео © X / menaanews24 / SuisseAlert / Live462 / AnthoDepe

В ответ протестующие забрасывали полицию досками, петардами и другой пиротехникой. Некоторые начали выламывать камни из мостовой. По данным силовиков, в актах вандализма по всему городу принимают участие примерно 600 человек.

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Ранее Politico узнало, о чём Владимир Зеленский будет просить президента США Дональда Трампа на саммите «Большой семёрки». Утверждается, что киевский диктатор надеется на новую помощь от штатов, в том числе в области противовоздушной обороны.

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Матвей Константинов
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