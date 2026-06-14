Минобороны: Киев готовит к эвакуации краматорский завод стволов для артиллерии
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Киевский режим понимает неизбежность потери Константиновки, Дружковки и Краматорска. За этим последует утрата всей славянско-краматорской агломерации. Власти Украины активно готовятся к такому развитию событий. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознаёт, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации», — сказали там.
По данным ведомства, украинская сторона организует вывоз машиностроительных предприятий. Они работают на нужды вооруженных сил Украины. Особое внимание уделяют заводу «Энергомашспецсталь».
Представители министерства уточнили, что экстренно готовят к эвакуации Новокраматорский машиностроительный завод. Он ремонтирует и восстанавливает бронетехнику ВСУ. Также в список попал Старокраматорский машиностроительный завод. Там выпускают стволы для крупнокалиберной артиллерии. Завод «Энергомашспецсталь» производит оборудование для металлургии, судостроения и атомной энергетики.
Киев уже перевез основные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения в одну из западных областей Украины. Вместе с оборудованием туда отправились 3,5 тысячи сотрудников. По состоянию на 14 июня 2026 года этот процесс завершили.
Тем временем в Константиновке штурмовые группы 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса ВС РФ сейчас активно идут в наступление. В юго-западной части города продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ. В ведомстве заявили, что противник за сутки потерял там до 90 военнослужащих.
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