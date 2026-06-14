Аэропорт Сочи приостановил приём и отправку авиарейсов

Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на работу ввели в аэроаорту Краснодара. Они необходимы в целях обеспечения безопасности полётов.