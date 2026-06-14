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14 июня, 18:50

Аэропорт Сочи приостановил приём и отправку авиарейсов

Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

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Матвей Константинов
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