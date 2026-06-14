Непомнящий обыграл Ниманна в предпоследнем туре UzChess Cup Masters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил победой партию против Ханса Ниманна из США. Встреча прошла в рамках предпоследнего тура шахматного турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте.

Россиянин играл белыми фигурами. Поединок завершился на 51-м ходу, после чего соперники обменялись рукопожатием. По итогам восьми туров в активе Непомнящего 4,5 очка.

Ян Непомнящий — двукратный чемпион России и Европы, двукратный победитель командного мирового первенства, а также участник двух матчей за шахматную корону. В начале 2025 года он впервые в истории разделил титул чемпиона мира по блицу с Магнусом Карлсеном.

Тогда в финальном противостоянии норвежец взял две стартовые партии, но российский гроссмейстер ответил двумя победами подряд. Три последующие дополнительные партии завершились вничью, после чего Карлсен предложил сопернику разделить звание.

Напомним, что на открытии турнира Ян Непомнящий публично отказался пожать руку Хансу Ниманну во время церемонии жеребьёвки. Российский гроссмейстер поприветствовал всех участников, но намеренно проигнорировал протянутую руку американца. Конфликт между шахматистами тянется с 2022 года, когда Магнус Карлсен после поражения обвинил Ниманна в мошенничестве, а Непомнящий занял сторону норвежского гроссмейстера.