В Японии задержали пьяных военных США за нападение и незаконное проникновение

В японских городах Наха и Окинава задержали двух американских военнослужащих, сообщает местная газета The Okinawa Times. Инциденты произошли прошлой ночью.По предварительным данным, оба солдата находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Нахе 28-летний военный ударил по голове сотрудника ресторана, из-за чего тот упал и несильно повредил правый локоть. Полицейские задержали его прямо на месте происшествия. Американец отрицает факт нападения.

В Окинаве под стражу попал 21-летний служащий учебного центра Корпуса морской пехоты США. Его подозревают в незаконном и беспричинном проникновении в общий коридор многоквартирного дома, где военный начал звонить в двери квартир. В отличие от первого задержанного, этот американец полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в польском городе Мельник нетрезвый военнослужащий открыл стрельбу в людном месте, вызвав переполох. Полиция получила сигнал, военная полиция оперативно задержала мужчину. Польские СМИ уточнили, что стрелявший (служил в Войсках территориальной обороны) пытался скрыться, но его остановили другие солдаты. Пострадавших нет, военнослужащий был пьян.