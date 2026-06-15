Россияне продают роскошный замок в Германии за 11 миллионов евро

Исторический замок-отель Wolfsbrunnen в немецкой федеральной земле Гессен выставлен на продажу более чем за €11 млн. Как сообщает Bild, объект принадлежит российским предпринимателям, которые приобрели его более 15 лет назад.

Поместье расположено в коммуне Майнхард и считается одним из самых дорогих и эксклюзивных объектов недвижимости на рынке Германии. На территории площадью 84 тыс. квадратных метров работает четырёхзвездочный отель на 53 номера. В комплекс также входят ресторан с сигарным салоном, замковый бар, винный погреб, библиотека, спа-зона с сауной и фитнес-центром, а также собственная вертолётная площадка.

Замок был построен в 1904–1907 годах по заказу главы округа Александра фон Койделля. В разные периоды своей истории здание использовалось как лазарет, общежитие для переселенцев и центр религиозной общины.

По данным издания, в 2009 году объект приобрели российские предприниматели Ирина Клочкова и Андрей Трубицин, заплатив за него около €3 млн. В последующие годы новые владельцы вложили значительные средства в реконструкцию, после чего замок был преобразован в гостиничный комплекс.

Сейчас Wolfsbrunnen выставлен на продажу через платформу Immobilienscout24. По словам представителя агентства недвижимости, сопровождающего сделку, владельцы поручили нынешнему директору отеля участвовать в процессе поиска нового собственника.

Тем временем в Гамбурге выставили на торги искусственный остров в Балтийском море за 39 тысяч евро. Объект построили в 1954 году. Его площадь составляет около 250 квадратных метров. Раньше остров использовали ВМС ГДР как станцию размагничивания судов для защиты от морских мин с детонаторами. Остров неоднократно предлагался для различных целей: от арт-объекта и казино до ресторана и концертной площадки.