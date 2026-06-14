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Регион
14 июня, 20:21

В шести городах России сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные меры безопасности, из-за которых несколько часов простаивали воздушные гавани в центральной и южной части страны, отменили. Пресс-служба Росавиации официально сообщила, что аэропорты Москвы (Домодедово и Жуковский), Сочи, Краснодара, Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова возобновили приём и выпуск воздушных судов в полном объёме.

«Ограничения сняты», – уточнили в регуляторе.

Напомним, ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. Решение было принято на фоне массированной атаки украинских беспилотников.

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Как ранее писал Life.ru, всего за несколько часов до этого российские средства противовоздушной обороны очередную массовую атаку дронов. С 14:00 до 21:00 мск 14 июня ПВО уничтожила 104 украинских беспилотника самолётного типа. Дроны летели на десятки регионов: от Белгородской и Брянской областей до Московского региона, Краснодарского края, Крыма и даже над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Юния Ларсон
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