В шести городах России сняли ограничения на полёты

Временные меры безопасности, из-за которых несколько часов простаивали воздушные гавани в центральной и южной части страны, отменили. Пресс-служба Росавиации официально сообщила, что аэропорты Москвы (Домодедово и Жуковский), Сочи, Краснодара, Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова возобновили приём и выпуск воздушных судов в полном объёме.

«Ограничения сняты», – уточнили в регуляторе.

Напомним, ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. Решение было принято на фоне массированной атаки украинских беспилотников.

Как ранее писал Life.ru, всего за несколько часов до этого российские средства противовоздушной обороны очередную массовую атаку дронов. С 14:00 до 21:00 мск 14 июня ПВО уничтожила 104 украинских беспилотника самолётного типа. Дроны летели на десятки регионов: от Белгородской и Брянской областей до Московского региона, Краснодарского края, Крыма и даже над акваториями Азовского и Чёрного морей.