Деньги дадут не всем: Юрист разъяснил, кому откажут в новой семейной выплате

С 1 июня 2026 года в России начался приём заявлений на новую ежегодную семейную выплату, предусмотренную Федеральным законом от 13 июля 2024 года № 179-ФЗ. Эта мера поддержки рассчитана на работающих родителей, воспитывающих детей, и представляет собой возврат части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. О ключевых условиях её получения Life.ru рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

После проверки права на выплату Социальный фонд России производит перерасчёт НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу между фактически уплаченным налогом и суммой, рассчитанной по этой ставке. При этом закон устанавливает ряд обязательных условий, и несоблюдение любого из них исключает право на получение средств.

Выплата предназначена для семей, нуждающихся в дополнительной поддержке. Социальный фонд России рассчитывает среднедушевой доход семьи и сравнивает его с установленным критерием. Если среднедушевой доход превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, действующую в регионе проживания, право на выплату не возникает независимо от количества детей и размера заработной платы родителей. Вадим Виноградов Член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ

Эксперт также обратил внимание на источник дохода. Новая выплата является не самостоятельным пособием, а механизмом возврата части ранее уплаченного НДФЛ. Поэтому претендовать на неё могут только граждане, которые в течение расчётного периода получали доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц. Если такого дохода не было, оснований для возврата налога не возникает.

Кроме того, обязательным условием является наличие статуса налогового резидента Российской Федерации.

«В соответствии со статьёй 207 Налогового кодекса РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При отсутствии статуса налогового резидента право на новую семейную выплату не предоставляется», — отметил Виноградов.

При рассмотрении заявления применяется комплексная оценка нуждаемости. Учитываются сведения об имуществе семьи и другие критерии, которые уже используются при назначении ряда социальных выплат. Если имущественное положение семьи выходит за установленные пределы, это может стать основанием для отказа даже при соблюдении требований по доходу.

Также проверяется наличие задолженности по алиментным обязательствам. Если такая задолженность отражена в государственных информационных системах, она может повлиять на решение о назначении выплаты.

Социальный фонд России принимает решение на основании заявления гражданина и сведений, полученных из государственных информационных систем. Поэтому отказ может быть связан не только с несоблюдением установленных критериев, но и с ошибками или расхождениями в имеющихся данных.

Если заявитель считает отказ неправомерным, он вправе представить дополнительные документы либо обжаловать решение. Перед подачей заявления полезно заранее проверить актуальность сведений о составе семьи и доходах, поскольку именно такие неточности нередко становятся причиной дополнительных проверок.

Ранее Life.ru писал, что с 1 июля 2026 года изменится порядок взаимодействия работодателей с Социальным фондом России. СФР будет назначать пособия прежде всего на основании данных индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, а не документов работодателя. Повторно подавать уже учтённые сведения не потребуется, однако работодатели по-прежнему должны будут сообщать количество календарных дней освобождения сотрудника от работы с сохранением заработка — эти данные необходимы для расчёта декретных выплат и пособий по уходу за ребёнком.