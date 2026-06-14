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14 июня, 09:22

В Госдуме рассказали, как совсем скоро изменится взаимодействие с СФР для выплаты пособий

Депутат Говырин: Порядок взаимодействия работодателей с СФР изменится с 1 июля

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

С 1 июля 2026 года изменится порядок взаимодействия работодателей с Социальным фондом России. СФР будет назначать пособия прежде всего по данным индивидуального лицевого счёта застрахованного, а не по документам работодателя, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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По его словам, лицевой счёт станет первичным источником, а компания должна будет дополнять лишь те сведения, которые СФР не может получить самостоятельно, добавил парламентарий. Повторно подавать уже учтённые данные не придётся. Работодатели также должны будут сообщать количество календарных дней освобождения от работы с сохранением заработка.

«Они нужны для расчёта декретных и пособия по уходу за ребёнком», — отметил парламентарий в интервью RT.

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Борис Эльфанд
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