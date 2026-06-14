В Госдуме рассказали, как совсем скоро изменится взаимодействие с СФР для выплаты пособий

С 1 июля 2026 года изменится порядок взаимодействия работодателей с Социальным фондом России. СФР будет назначать пособия прежде всего по данным индивидуального лицевого счёта застрахованного, а не по документам работодателя, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, лицевой счёт станет первичным источником, а компания должна будет дополнять лишь те сведения, которые СФР не может получить самостоятельно, добавил парламентарий. Повторно подавать уже учтённые данные не придётся. Работодатели также должны будут сообщать количество календарных дней освобождения от работы с сохранением заработка.

«Они нужны для расчёта декретных и пособия по уходу за ребёнком», — отметил парламентарий в интервью RT.

Ранее Life.ru выяснил, какие периоды СФР больше не засчитает для пенсии. Россиянам рассказали про изменения 2026 года и как проверить свои накопления.