ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 00:37

Генсек ООН Гутерриш приветствовал объявление США и Ирана о сделке

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение договорённости между США и Ираном, назвав это шагом к снижению напряжённости и мирному урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении, распространённом офисом главы всемирной организации.

Соглашение предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также формирование основы для дальнейших переговоров между сторонами.

Гутерриш подчеркнул, что это «критически важный шаг» на пути к мирному урегулированию, и заявил о готовности ООН поддерживать процесс достижения устойчивого и всеобъемлющего мира.

Трамп фразой «пусть течёт нефть» объявил о снятии блокады с Ормуза
Трамп фразой «пусть течёт нефть» объявил о снятии блокады с Ормуза

Ранее президент США Дональд Трамп лично подтвердил информацию о заключении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Позже дипломатический прорыв между Тегераном и Вашингтоном получил официальное подтверждение и от Исламской Ремпублики.

Всё о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ООН
  • Антониу Гутерриш
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar