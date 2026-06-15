Генсек ООН Гутерриш приветствовал объявление США и Ирана о сделке
Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение договорённости между США и Ираном, назвав это шагом к снижению напряжённости и мирному урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении, распространённом офисом главы всемирной организации.
Соглашение предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также формирование основы для дальнейших переговоров между сторонами.
Гутерриш подчеркнул, что это «критически важный шаг» на пути к мирному урегулированию, и заявил о готовности ООН поддерживать процесс достижения устойчивого и всеобъемлющего мира.
Ранее президент США Дональд Трамп лично подтвердил информацию о заключении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Позже дипломатический прорыв между Тегераном и Вашингтоном получил официальное подтверждение и от Исламской Ремпублики.
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