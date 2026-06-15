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15 июня, 01:20

Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч сайтов с запрещёнными БАДами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farion_O

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farion_O

Роспотребнадзор продолжает выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие запрещённые к продаже в России биологически активные добавки. На сегодняшний день доступ ограничен уже к 18 тысячам таких площадок, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, под блокировку попадают сайты, предлагающие продукцию без государственной регистрации, а также добавки с превышением допустимого содержания отдельных веществ. Среди товаров, которые распространялись через такие ресурсы, названы некоторые витаминные комплексы и препараты спортивного питания.

В ведомстве отметили, что часть реализуемой продукции может представлять опасность для здоровья потребителей. В частности, речь идёт о добавках, содержащих компоненты, не соответствующие установленным требованиям безопасности.

Роспотребнадзор призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и проверять наличие необходимых регистрационных документов. В случае сомнений в качестве или происхождении продукции гражданам рекомендуют обращаться в территориальные подразделения ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра.

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Артём Гапоненко
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