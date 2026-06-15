Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч сайтов с запрещёнными БАДами

Роспотребнадзор продолжает выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие запрещённые к продаже в России биологически активные добавки. На сегодняшний день доступ ограничен уже к 18 тысячам таких площадок, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, под блокировку попадают сайты, предлагающие продукцию без государственной регистрации, а также добавки с превышением допустимого содержания отдельных веществ. Среди товаров, которые распространялись через такие ресурсы, названы некоторые витаминные комплексы и препараты спортивного питания.

В ведомстве отметили, что часть реализуемой продукции может представлять опасность для здоровья потребителей. В частности, речь идёт о добавках, содержащих компоненты, не соответствующие установленным требованиям безопасности.

Роспотребнадзор призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и проверять наличие необходимых регистрационных документов. В случае сомнений в качестве или происхождении продукции гражданам рекомендуют обращаться в территориальные подразделения ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра.

Ранее нутрицолог перечислила пять БАДов, которые помогают худеть без вреда для здоровья. Однако специалист отметила, что волшебной таблетки для похудения не существует.