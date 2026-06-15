Россиян ждут ещё две короткие рабочие недели в 2026 году

Основные праздничные дни в России официально завершились. Следующий продолжительный период отдыха ожидается только в ноябре, однако до конца года у работающих граждан будет ещё две короткие рабочие недели. Это следует из производственного календаря на 2026 год.

Первая из них выпадает на начало ноября. Вторник 3 ноября станет сокращённым рабочим днём – он предшествует государственному празднику. А вот в среду 4 ноября россияне отдыхают: в стране отмечают День народного единства.

Вторая короткая рабочая неделя запланирована на конец декабря. Дополнительный выходной появится в календаре в четверг 31 декабря – в последний день года. Этот выходной был перенесён с январского воскресенья, которое в 2026 году выпадает на 11 января. Благодаря такому решению новогодние каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года окажется четырёхдневной. В остальном декабрь россияне отработают по привычному пятидневному графику.

Что касается июля, то в этом месяце государственных праздников и дополнительных выходных не предусмотрено. Однако 8 июля в стране отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии, задумывался как отечественная альтернатива западному Дню святого Валентина. Статус государственного выходного он пока не получил, поэтому рабочий график в июле остаётся стандартным.

Ранее Life.ru писал, что около половины россиян хотя бы раз в месяц намеренно остаются дома и проводят выходной в постели, а среди зумеров такой формат отдыха каждую неделю практикует 61%. Для трети опрошенных «день в кровати» – нормальный способ восстановления, и только каждый пятый считает это признаком лени, преимущественно среди старшего поколения.