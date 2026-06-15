Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к руководству ООН и ОБСЕ. Она потребовала реакции на поставки вооружения Украине со стороны западных государств. Омбудсмен указала, что западные правительства становятся соучастниками преступлений.

В обращении правозащитник отметила, что страны Запада поставляют оружие киевскому режиму и контролируют его применение. Особое внимание Лантратова уделила дальнобойным системам. Она напомнила о конкретных трагических эпизодах. Среди них удар по колледжу и общежитию в Старобельске, атака на пассажирский автобус в Енакиево и обстрел музея-панорамы «Оборона Севастополя».

Поставщики не просто передают военную технику Киеву, но и фактически управляют процессом ее использования, пояснила омбудсмен ТАСС.