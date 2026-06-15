Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на вооружение Украины Западом
Яна Лантратова. Обложка © Telegram / Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к руководству ООН и ОБСЕ. Она потребовала реакции на поставки вооружения Украине со стороны западных государств. Омбудсмен указала, что западные правительства становятся соучастниками преступлений.
В обращении правозащитник отметила, что страны Запада поставляют оружие киевскому режиму и контролируют его применение. Особое внимание Лантратова уделила дальнобойным системам. Она напомнила о конкретных трагических эпизодах. Среди них удар по колледжу и общежитию в Старобельске, атака на пассажирский автобус в Енакиево и обстрел музея-панорамы «Оборона Севастополя».
Поставщики не просто передают военную технику Киеву, но и фактически управляют процессом ее использования, пояснила омбудсмен ТАСС.
Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что власти не планируют продолжать поставки вооружения украинской армии. По его словам, дальнейшее наращивание военных поставок не изменит характер боевых действий, а лишь приведёт к новым потерям.
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