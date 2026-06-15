Три чеха погибли при столкновении катамарана и яхты в Хорватии

В Адриатическом море близ хорватского города Сплит произошло жёсткое столкновение круизного катамарана Krilo Eclipse и частной яхты. Как сообщает информационное агентство ČTK, в результате трагедии погибли три гражданина Чехии. Информацию подтвердил руководитель консульского отдела посольства Чехии в Хорватии Штепан Шантручек.

Столкновение произошло в акватории у побережья Сплита – одного из крупнейших городов Хорватии, расположенного в центральной части Адриатики. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что яхта затонула.

На момент катастрофы на борту затонувшего судна находились восемь туристов. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в ближайшую больницу. Ещё один человек – предположительно также из числа пассажиров яхты – числится без вести пропавшим. Поисковые работы продолжаются.

Что касается катамарана Krilo Eclipse, который выполнял регулярный рейс между хорватскими островами Шолта и Брач, на его борту находились 118 пассажиров и семь членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Катамаран получил повреждения, но остался на плаву.

Причины столкновения в настоящее время выясняются. Хорватские экстренные службы работают на месте происшествия. Вопрос о том, кто именно стал виновником трагедии – капитан яхты или экипаж катамарана – остаётся открытым.

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