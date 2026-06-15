«Каролина» с Никишиным, Свечниковым и Кочетковым выиграла второй Кубок Стэнли

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» стали обладателями Кубка Стэнли, завоевав трофей впервые с 2006 года. В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ команда на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0 и победила в серии 4-2.

Это второй чемпионский титул в истории клуба. В 2006 году «Каролина» уже выигрывала Кубок Стэнли, а тогдашний капитан Род Бриндамор сейчас возглавляет команду в качестве главного тренера.

В составе «Каролины» Кубок Стэнли завоевали сразу три российских хоккеиста — защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Пётр Кочетков. Стоит отметить, что это одиннадцатый год подряд, когда российские игроки завоёвывают Кубок Стэнли.

Лучшим игроком плей-офф, получившим приз «Конн Смайт Трофи», стал Джордан Стаал. 37-летний канадец, побеждавший в плей-офф в 2009 году в составе «Питтсбурга», стал самым возрастным хоккеистом, получавшим эту награду.

Ранее Life.ru рассказывал, что КХЛ объявила о внесении изменений в свои правила, которые начнут действовать с сезона 2026/2027. Эти поправки были разработаны на основе обратной связи от клубов и призваны сделать игру более захватывающей для зрителей, а также минимизировать количество пауз в ходе матчей.