Пенсионерка из Хабаровска получила 19 лет колонии за подготовку теракта

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, женщина признана виновной по нескольким тяжким статьям: участие в деятельности экстремистской и террористической организаций, склонение лиц к совершению теракта и приготовление к совершению террористического акта.

Суд установил, что хабаровчанка разделяла идеи участников террористического сообщества и активно вовлекала в противоправную деятельность своих знакомых. Жертвами агитации стали двое приятелей женщины, которых она пыталась склонить к совершению теракта.

«Женщина, разделяя идеи участников террористического сообщества, вовлекала в его деятельность, а также в совершение теракта своих двух знакомых, приискивала объекты на территории краевой столицы для их поджога либо взрыва. Окончательно выбрав объект посягательства, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества, самодельных зажигательных устройств, а также изготовила последнее для реализации задуманного», – отметили в надзорном ведомстве.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, после отбытия основного срока её ждёт ограничение свободы ещё на 2 года. Дополнительным наказанием стал запрет на деятельность, связанную с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее Life.ru писал, что окружной военный суд Томской области приговорил несовершеннолетнего жителя региона к 6,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Подростка признали виновным в государственной измене и покушении на совершение теракта на железной дороге по заказу СБУ. Суд учёл особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, назначив наказание по совокупности преступлений.