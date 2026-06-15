Битва за ИИ: Представители Anthropic едут в Белый дом спасать заблокированные модели

В Вашингтоне назревает серьёзный технологический конфликт. Представители компании Anthropic, создавшей передовые модели искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5, прибыли в американскую столицу для встречи с официальными лицами из Белого дома. Как сообщает портал Axios со ссылкой на осведомлённый источник, цель визита – разрешить ситуацию вокруг блокировки доступа к этим ИИ-моделям для иностранных государств и граждан.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа ввела ограничения, сославшись на интересы национальной безопасности. Компании было предписано закрыть доступ к самым современным разработкам для всех иностранцев, включая собственных сотрудников Anthropic с неамериканским гражданством.

«Высокопоставленные технические сотрудники Anthropic находятся в Вашингтоне, чтобы встретиться с официальными лицами из Белого дома и попытаться разрешить спор, который привёл к тому, что ведущие модели (ИИ) компании отключены», – говорится в публикации портала со ссылкой на источник, близкий к Anthropic.

Отмечается, что на сегодняшний день представители компании уже провели несколько виртуальных встреч с членами американской администрации по этому вопросу. Однако, судя по личному визиту высокопоставленных сотрудников, удалённые переговоры не принесли желаемого результата.

Ранее Life.ru писал, что власти США потребовали от компании Anthropic заблокировать доступ иностранцев к её самым мощным ИИ-моделям – Fable 5 и Mythos 5, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Компания заявила, что вынуждена была экстренно отключить их для всех пользователей, включая сотрудников с иным гражданством, хотя в письме не было конкретики об угрозах. В Anthropic предупредили: если такие стандарты применят ко всей индустрии, это фактически остановит выход любых новых моделей.