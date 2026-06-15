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15 июня, 04:14

Битва за ИИ: Представители Anthropic едут в Белый дом спасать заблокированные модели

Anthropic направила представителей в Белый дом для переговоров по ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / creativetan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / creativetan

В Вашингтоне назревает серьёзный технологический конфликт. Представители компании Anthropic, создавшей передовые модели искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5, прибыли в американскую столицу для встречи с официальными лицами из Белого дома. Как сообщает портал Axios со ссылкой на осведомлённый источник, цель визита – разрешить ситуацию вокруг блокировки доступа к этим ИИ-моделям для иностранных государств и граждан.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа ввела ограничения, сославшись на интересы национальной безопасности. Компании было предписано закрыть доступ к самым современным разработкам для всех иностранцев, включая собственных сотрудников Anthropic с неамериканским гражданством.

«Высокопоставленные технические сотрудники Anthropic находятся в Вашингтоне, чтобы встретиться с официальными лицами из Белого дома и попытаться разрешить спор, который привёл к тому, что ведущие модели (ИИ) компании отключены», – говорится в публикации портала со ссылкой на источник, близкий к Anthropic.

Отмечается, что на сегодняшний день представители компании уже провели несколько виртуальных встреч с членами американской администрации по этому вопросу. Однако, судя по личному визиту высокопоставленных сотрудников, удалённые переговоры не принесли желаемого результата.

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Ранее Life.ru писал, что власти США потребовали от компании Anthropic заблокировать доступ иностранцев к её самым мощным ИИ-моделям – Fable 5 и Mythos 5, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Компания заявила, что вынуждена была экстренно отключить их для всех пользователей, включая сотрудников с иным гражданством, хотя в письме не было конкретики об угрозах. В Anthropic предупредили: если такие стандарты применят ко всей индустрии, это фактически остановит выход любых новых моделей.

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Юния Ларсон
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