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15 июня, 06:06

Польша подняла в небо военные самолёты из-за «активности России»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MMXeon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MMXeon

Польша подняла в воздух дежурные военные самолёты. Причина — активность России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооружённых сил страны в соцсети X.

«Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — говорится в сообщении.

В польском командовании подчеркнули, что взлёт авиации — это превентивная мера, чтобы обезопасить территории, которые граничат с уязвимыми зонами. Известно, что самолёты уже действуют в воздушном пространстве страны. Регулярные сообщения о повышении готовности польских ВВС появляются на фоне частых воздушных тревог на Украине.

При этом частые вылеты истребителей из-за активности российской авиации серьёзно бьют по бюджету Польши. По данным Минобороны, один час полёта истребителя F-16 стоит около 76–77 тысяч злотых (это примерно 21 тысяча долларов).

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Незадолго до этого над странами Балтии заметили разведывательный самолёт НАТО — Bombardier Challenger 650 Artemis II. Он взлетел с аэродрома в румынском городе Констанца и пролетел над восточной частью Польши. Затем самолёт прошёл через Литву, Латвию и Эстонию. У побережья Финского залива разведчик развернулся и начал летать туда-сюда до центральной части Латвии.

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Наталья Афонина
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