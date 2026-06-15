Польша подняла в небо военные самолёты из-за «активности России»

Польша подняла в воздух дежурные военные самолёты. Причина — активность России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооружённых сил страны в соцсети X.

«Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — говорится в сообщении.

В польском командовании подчеркнули, что взлёт авиации — это превентивная мера, чтобы обезопасить территории, которые граничат с уязвимыми зонами. Известно, что самолёты уже действуют в воздушном пространстве страны. Регулярные сообщения о повышении готовности польских ВВС появляются на фоне частых воздушных тревог на Украине.

При этом частые вылеты истребителей из-за активности российской авиации серьёзно бьют по бюджету Польши. По данным Минобороны, один час полёта истребителя F-16 стоит около 76–77 тысяч злотых (это примерно 21 тысяча долларов).

Незадолго до этого над странами Балтии заметили разведывательный самолёт НАТО — Bombardier Challenger 650 Artemis II. Он взлетел с аэродрома в румынском городе Констанца и пролетел над восточной частью Польши. Затем самолёт прошёл через Литву, Латвию и Эстонию. У побережья Финского залива разведчик развернулся и начал летать туда-сюда до центральной части Латвии.