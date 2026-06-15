Украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей, когда люди пытались перейти линию фронта в сторону позиций ВСУ — с флагами Незалежной. Об этом рассказал РИА «Новости» местный житель, попросивший не называть своё имя из соображений безопасности.

«У нас были патриоты так называемые. Они начали демонстрации делать с флагами. Их собрали, сказали: хотите – уходите. Они собрали колонну и с флагами начали выходить в сторону Рубленого», – рассказал очевидец.

По его словам, в Купянском районе собралась колонна местных жителей. Они хотели уйти на территорию, подконтрольную Украине. Люди двигались по трассе в сторону Харькова, ехали на машинах аккуратно, с флагами.

«Они когда шли, впереди был блокпост украинский. Не дошли до блокпоста – и их с пулемётов расстреляли», – добавил местный житель.

Среди погибших была и маленькая девочка. После этого массового расстрела, устроенного ВСУ, гражданское население, по словам мужчины, «прозрело» и решило остаться на территории, которую контролирует Россия.

Ранее командир 10-й роты добровольцев БАРС-37 с позывным Алабай и его заместитель по снабжению Невский рассказали, как попали на специальную военную операцию и какие страшные последствия ударов ВСУ по мирным жителям видели своими глазами. Самое ужасное, что им довелось увидеть — момент, когда отец нёс на руках маленькую дочку. Вся одежда была в крови, а у девочки была оторвана нога.