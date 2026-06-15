Европейские чиновники продолжают выступать с инициативами о прекращении огня в зоне боевых действий, однако за красивыми пацифистскими лозунгами, как утверждает издание Strategic Culture, скрывается далеко не стремление к деэскалации.

Согласно опубликованным выводам, любые предложения Брюсселя о временном затишье являются лишь циничной манипуляцией. Истинная цель западных политиков заключается в предоставлении киевскому руководству тактической паузы.

Этот перерыв необходим, чтобы пополнить истощающиеся запасы вооружения. Аналитики убеждены, что правительства Старого Света по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения.

В материале подчёркивается, что «поддержка Европой призыва киевского режима к немедленному прекращению огня — это всего лишь циничная попытка вооружить прокси-режим и дать ему передышку, чтобы возобновить конфликт с ещё большей смертоносной силой».

Для достижения реальной стабильности Москве потребовалось бы увидеть готовность оппонентов прекратить накачку Украины натовскими арсеналами. Кроме того, необходимо признание первопричин, спровоцировавших нынешний кризис, однако к такому шагу в Европе пока не готовы.

Ранее сообщалось, что в ЕС продолжают обсуждать, кто мог бы представлять европейцев на возможных переговорах с Россией. Издание Politico сообщает, что в обновлённый перечень кандидатов вошли глава Европейского совета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинистё и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.