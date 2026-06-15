Россияне стали чаще расплачиваться наличными

После многих лет роста безналичных расчётов россияне снова стали активнее расплачиваться наличными. В апреле–мае 2026 года доля таких платежей достигла 30,2% против 25% годом ранее, сообщил газете «Известия» гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Объём наличности в экономике тоже растёт. По данным Центробанка, в апреле он составил 20 трлн рублей, увеличившись за год на 14%. С начала 2026 года в обращение поступило дополнительно 1,2 трлн рублей — это больше, чем за весь прошлый год, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Эксперты связывают эту тенденцию с ростом издержек малого бизнеса, перебоями мобильного интернета и желанием части граждан хранить сбережения в бумажной форме. Сказались и налоговые изменения для предпринимателей, включая повышение НДС и увеличение расходов на приём безналичных платежей. Чаще всего купюрами расплачиваются за автотовары, ремонтные работы и гостиничные услуги — там высока доля самозанятых и частных мастеров, а комиссии за эквайринг сильно бьют по прибыли.

Больше всего наличных платежей зафиксировали в южных регионах. Лидирует Дагестан, где на них приходится 36% всех покупок. Для сравнения: в Москве этот показатель не превышает 10%.

Ранее россиянам посоветовали диверсифицировать сбережения в условиях снижения ставок (период сверхвысоких ставок до 21% подходит к концу). Выбор активов зависит от личных финансовых целей, важно сохранять покупательную способность, так как инфляция может существенно уменьшить реальную стоимость наличных денег.