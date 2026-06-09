Что делать со сбережениями после снижения ставок: Экономист назвал самые выгодные варианты

Период сверхвысоких ставок по банковским депозитам постепенно подходит к концу. Многие россияне, которые в последние годы зарабатывали на вкладах с доходностью до 21% годовых, сейчас задумываются, куда направить накопления дальше. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru рассказал, какие инструменты стоит рассмотреть летом 2026 года.

Сегодня, наверное, самое правильное — это диверсификация средств. Вложение денег в те или иные активы зависит от личных финансовых целей. Сохранение покупательной способности в условиях инфляции критически важно: инфляция может существенно уменьшить реальную стоимость ваших сбережений, особенно если они хранятся в наличной форме. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

По его словам, при выборе инструмента важно учитывать финансовую цель, объём накоплений и срок инвестирования. Для краткосрочных задач могут подойти вклады на несколько месяцев, тогда как для долгосрочных целей стоит рассматривать более длинные инструменты.

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков сейчас составляет 13,04% годовых. В первой декаде мая средние ставки в зависимости от срока были следующими: до трёх месяцев — 12,64%, от трёх до шести месяцев — 12,72%, от шести месяцев до года — 12,50%, свыше года — 11,42%.

По мнению Щербаченко, вклады по-прежнему остаются привлекательным инструментом и сохранят популярность как минимум до первого квартала 2027 года. Однако инвесторам стоит помнить о налогообложении: НДФЛ начисляется на часть процентного дохода, превышающую установленный необлагаемый лимит, что снижает итоговую доходность.

Альтернативой депозитам могут стать инвестиции на фондовом рынке. Однако здесь необходимо учитывать рыночные риски и волатильность: стоимость акций может как расти, так и снижаться в течение короткого времени.

«Инвестирование в акции может принести значительные доходы, но также связано с рисками. Диверсификация портфеля поможет снизить эти риски. Рекомендую постепенно рассматривать покупку акций первого эшелона, входящих в индекс Московской биржи», — подчеркнул экономист.

Ещё одним популярным защитным активом остаётся золото. По данным эксперта, объём торгов золотом на Московской бирже в апреле 2026 года достиг 412 млрд рублей и 35,5 тонны, что в 2,5 раза больше показателей прошлого года.

«Инвестирование в золото может быть хорошей стратегией для защиты капитала, особенно если вы ожидаете дальнейшей экономической неопределённости», — отметил Щербаченко.

Экономист советует не концентрировать все средства в одном инструменте, а распределять их между вкладами, акциями, облигациями и золотом. Также важно заранее определить допустимый уровень риска, инвестиционный горизонт и регулярно пересматривать структуру своего портфеля.

В качестве примера эксперт привёл следующую структуру вложений на 2026 год: 40% — депозиты, 10% — облигации, 10% — акции, 20% — золото и 10% — подушка финансовой безопасности.

Поскольку в течение 2026 года ключевая ставка Банка России, по прогнозам, будет снижаться, доходность депозитов также постепенно уменьшится. Тем не менее вклады остаются удобным инструментом для тех, кто накапливает средства на долгосрочные цели и уже сформировал финансовую подушку безопасности. Среди преимуществ — фиксированная доходность, простота оформления и государственное страхование средств в пределах установленного лимита.

«В других случаях вклад может не совсем подойти. Тогда стоит выбирать между инвестициями в золото, выходом на фондовый рынок и вложениями в акции и облигации», — заключил Щербаченко.

Ранее Герман Греф на ПМЭФ также назвал банковский депозит одним из самых привлекательных способов вложения средств. По его словам, даже на фоне снижения ставок вклады продолжают оставаться одним из наиболее доходных и понятных инструментов для частных инвесторов.