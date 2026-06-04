Силуанов призвал заставить работать деньги «молчунов»
Силуанов предложил перевести накопления «молчунов» в долгосрочные сбережения
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Минфин России намерен превратить пенсионные накопления «молчунов» — граждан, которые никогда не переводили свои средства в негосударственные фонды, — в полноценный инструмент долгосрочных сбережений. Данное заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2026.
«Это требует законодательного решения с тем, чтобы средства, которые сегодня есть в Соцфонде, в том числе «молчунов» могли бы использоваться по-другому. А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами», — сказал он.
Владельцы таких накоплений должны получить право распоряжаться ими более свободно, снимать средства в особых жизненных ситуациях и даже передавать по наследству. Силуанов также заметил, что многие из этих граждан даже не подозревают о существовании своих пенсионных накоплений.
Ранее в Госдуме предложили ввести для российских пенсионеров ежегодную 13-ю выплату. Идея направлена прежде всего на поддержку тех пожилых людей, чей доход целиком зависит от государственных перечислений. Дополнительные деньги должны помочь им справляться с внезапными тратами и выровнять нагрузку на семейный бюджет, особенно если речь идёт об одиноких пенсионерах. Авторы инициативы также рассчитывают, что такая мера подстегнёт потребительский спрос, поскольку полученные средства пойдут на повседневные покупки.
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