«Фламинго» больше не полетят: Армия России отправила украинский завод «Маяк» на заслуженный покой

Под ударом российских сил оказались сразу два украинских оборонных предприятия, включая завод «Маяк», специализирующийся на производстве боевых начинок для крылатых ракет «Фламинго». О факте поражения этих объектов отчитались представители Министерства обороны РФ в официальном телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что цели уничтожены. В частности, речь идёт об ООО «Беспилотные технологии»: там налаживали крупноузловую сборку дальнобойных ударных дронов из поставляемых из-за границы деталей. Также, как добавили в министерстве, атаке подвергся «Завод Маяк», который изготавливает боевые отсеки для беспилотников и стартовые ускорители к крылатым ракетам «Фламинго».

Ранее СМИ уже писали о факте атаки на украинскую инфраструктуру. Телеграм-канал «Военкоры русской весны» добавляет, что минувшая операция по своей интенсивности входит в число лидеров за последний период. По неокончательным оценкам, речь идёт о внушительном арсенале: около 480 ударных беспилотников, 28 ракет Х-101 и семь гиперзвуковых блоков «Циркон».