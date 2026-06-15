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Регион
15 июня, 07:43

«Фламинго» больше не полетят: Армия России отправила украинский завод «Маяк» на заслуженный покой

Армия РФ ударила по заводу «Маяк» для ракет «Фламинго»

Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Под ударом российских сил оказались сразу два украинских оборонных предприятия, включая завод «Маяк», специализирующийся на производстве боевых начинок для крылатых ракет «Фламинго». О факте поражения этих объектов отчитались представители Министерства обороны РФ в официальном телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что цели уничтожены. В частности, речь идёт об ООО «Беспилотные технологии»: там налаживали крупноузловую сборку дальнобойных ударных дронов из поставляемых из-за границы деталей. Также, как добавили в министерстве, атаке подвергся «Завод Маяк», который изготавливает боевые отсеки для беспилотников и стартовые ускорители к крылатым ракетам «Фламинго».

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Ранее СМИ уже писали о факте атаки на украинскую инфраструктуру. Телеграм-канал «Военкоры русской весны» добавляет, что минувшая операция по своей интенсивности входит в число лидеров за последний период. По неокончательным оценкам, речь идёт о внушительном арсенале: около 480 ударных беспилотников, 28 ракет Х-101 и семь гиперзвуковых блоков «Циркон».

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Вероника Бакумченко
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