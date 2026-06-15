Минобороны: ВС РФ нанесли удар по заводу в Днепре и предприятиям в Харькове

Днепровский электромеханический завод вместе с харьковскими предприятиями, задействованными в интересах оборонпрома Украины, оказались в числе поражённых целей. О нанесённых силами ВС РФ ударах в своём Telegram-канале проинформировало Министерство обороны России.

Согласно сводке военного ведомства, атаке также подвергся столичный инновационный терминал «Новой почты». Там, по данным министерства, наладили приём, складирование и дальнейшую отправку изделий двойного назначения, которые шли на сборку беспилотных летательных аппаратов, роботизированных платформ и систем радиоэлектронной борьбы.

В перечень поражённых объектов, как уточнили в ведомстве, вошли частное акционерное общество «Днепровский завод электромеханического оборудования», а также харьковские фирмы «Гринхаус солюшн» и ООО «ДТ-1 групп». Именно эти мощности, по информации Минобороны, использовались для производства боевых частей, которыми оснащали БПЛА и ракеты разных типов.

Ранее стало известно, что бойцы группы «Контора» кардинально изменили ситуацию на Харьковском участке фронта, успешно охотясь за тяжёлыми украинскими гексакоптерами «Баба-Яга». Как рассказал военный с позывным Порох, из-за систематической работы российских подразделений вражеские пилоты почти перестали поднимать в небо группы из пяти-восьми аппаратов одновременно. Оператор FPV-дрона Сварог добавил, что подразделение плотно блокирует воздушное пространство, лишая противника возможности доставлять провизию на передовые опорные пункты. Попытки использовать наземные робототехнические комплексы также пресекаются ещё на подходе.