Актриса Валерия Астапова — о воспитании детей: «Не машина балует, а убеждения»

Певица и актриса Валерия Астапова уверена, что деньги и дорогие подарки не избалуют ребёнка, если с раннего детства родители вложили в него правильные ценности и убеждения. Своим мнением она поделилась в интервью Пятому каналу на IV премии Гильдии кастинг-директоров России.

По словам артистки, несмотря на то, что её сыну меньше четырёх лет, они с мужем активно обсуждают тему воспитания и будущего ребёнка. Певица добавила, что верит, что их малыш начнёт заниматься большими проектами, так как будет иметь больше возможностей.

«Им [детям] не придётся тратить огромное количество времени и ресурса на то, чтобы найти себе хлеб, они смогут сразу заниматься чем-то большим, творить намного большее и быть более полезными. Поэтому не машина балует, а те понятия и убеждения, которые ты вкладываешь в ребёнка», — поделилась актриса.

Валерия Астапова рассказала, как воспитать ребёнка обеспеченным, но неизбалованным. Видео © Пятый канал

Астапова отметила, что существует немало примеров достойных людей с большими ресурсами и возможностями — ровно как и тех, у кого нет ни такого положения, ни воспитания.

Ранее актриса Валерия Астапова («Девушки с Макаровым», «Уралочка») рассказала, что в юности из-за трудной жизненной ситуации обратилась к гадалке, которая предсказала, что её спутник не станет её мужем. Она поверила и чуть не рассталась с будущим супругом, но ситуацию спас психолог. Сейчас она 13 лет счастлива в браке с композитором Кириллом Астаповым.