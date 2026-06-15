Каласс предложила включить всех участников СВО в чёрный список ЕС поимённо

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с инициативой включить в санкционные списки ЕС всех российских участников специальной военной операции. Об этом она заявила журналистам перед встречей министров иностранных дел в Люксембурге.

Отвечая на вопрос о практической реализации инициативы, глава европейской дипломатии заявила, что у ЕС якобы имеются данные о военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях.

«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в чёрный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз», — сказала Каллас.

Пока речь идет только об инициативе. Для введения новых ограничений предложение Каллас должна получить поддержку государств — членов ЕС в установленном порядке.

Ранее ограничить въезд в Европу для россиян-участников СВО предлагал глава МИД Украины Андрей Сибига. По его мнению, такие меры должны распространиться не только на страны ЕС, но и на все трансатлантическое пространство.