Киев требует закрыть Европу для ветеранов СВО

Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил ввести ограничения на въезд в Европу для россиян-участников СВО. По его словам, такие меры должны распространиться не только на страны ЕС, но и на все трансатлантическое пространство.

Ранее Сибига также заявил, что Киев организовать в Турции встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. По словам министра, переговоры возможны только при участии президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.