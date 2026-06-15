Основатель «Русского молока» Бойко-Великий вышел на свободу
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Фигурант дела о растрате в особо крупном размере и создатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий покинул стены тюрьмы, исчерпав назначенный судом срок заключения. Об освобождении предпринимателя проинформировал ТАСС инсайдер, приближённый к деловым кругам бизнесмена.
Источник агентства уточнил, что тот вышел на свободу 11 июня. Собеседник подчеркнул, что дата рассчитывалась в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а сам предприниматель провёл в «Матросской тишине» весь положенный период.
Представители ближайшего окружения Бойко-Великого также обратили внимание информационного агентства на тот факт, что осуждённый не счёл себя виновным ни в одном из эпизодов инкриминируемых ему преступлений.
«Василий Вадимович уверен в том, что рано или поздно обвинительные приговоры в отношении него будут полностью отменены за отсутствием доказательств его вины и по ряду других процессуальных оснований», — заявил представитель защиты осужденного.
Помимо этого, адвокаты рассказали, что всё это время Бойко-Великий не прекращал работать как историк и писал научные труды, посвящённые России шестнадцатого и двадцатого веков.
Напомним, расследование резонансного уголовного дела в отношении основателя Русского инвестиционного клуба и экс-кандидата в депутаты Вадима Бойко-Великого, которого обвиняли в организации преступного сообщества, началось ещё в 2006 году. Почти два десятилетия спустя — в ноябре 2025-го — суд признал бизнесмена виновным и приговорил его к 15,5 года колонии строгого режима. Интересно, что гособвинение изначально требовало более сурового наказания — 19 лет лишения свободы. Согласно материалам следствия, криминальная группа, занимавшаяся скупкой земель в живописном Рузском районе Подмосковья, была создана Бойко-Великим ещё в 2003 году. Однако в ходе разбирательства наказание по одному из эпизодов смягчили: суд принял во внимание многолетнюю благотворительную и просветительскую деятельность обвиняемого. Кроме того, по первому приговору бизнесмен был полностью освобождён от наказания по данному эпизоду в связи с истечением срока давности.
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