Основатель «Русского молока» Бойко-Великий вышел на свободу

Фигурант дела о растрате в особо крупном размере и создатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий покинул стены тюрьмы, исчерпав назначенный судом срок заключения. Об освобождении предпринимателя проинформировал ТАСС инсайдер, приближённый к деловым кругам бизнесмена.

Источник агентства уточнил, что тот вышел на свободу 11 июня. Собеседник подчеркнул, что дата рассчитывалась в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а сам предприниматель провёл в «Матросской тишине» весь положенный период.

Представители ближайшего окружения Бойко-Великого также обратили внимание информационного агентства на тот факт, что осуждённый не счёл себя виновным ни в одном из эпизодов инкриминируемых ему преступлений.

«Василий Вадимович уверен в том, что рано или поздно обвинительные приговоры в отношении него будут полностью отменены за отсутствием доказательств его вины и по ряду других процессуальных оснований», — заявил представитель защиты осужденного.

Помимо этого, адвокаты рассказали, что всё это время Бойко-Великий не прекращал работать как историк и писал научные труды, посвящённые России шестнадцатого и двадцатого веков.