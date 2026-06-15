«Пришёл по зову сердца»: Бывший главврач из Дагестана сменил скальпель на гранатомёт

Врач-невролог из Дагестана, отправившийся в зону специальной военной операции по зову сердца, рассказал RT, как стал гранатомётчиком. По его словам, когда он пришёл в военкомат, медицинской должности для него не нашлось.

Врач-невролог рассказал, как пошёл в военкомат и стал гранатомётчиком. Видео © Telegram / RT на русском

«Я даже не думал, что приду гранатомётчиком. Когда я пришёл на полигон, мне сказали, что здесь вакантных позиций врача нет», — рассказал боец, который ранее был главным врачом больницы в Дагестане.

На вопрос о других вариантах ему ответили, что требуются гранатомётчики. Сейчас боец с позывным Док — врач-ординатор в 106-м медбатальоне 42-й гвардейской дивизии. Земляки тоже недоумевали, почему доктор пошёл на такую специальность.

«Я сказал: "Оставьте, моё решение пока такое"», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле в День России заявил, что именно штурмовые группы решают любой бой и «застолбили» за Россией территорию, а все участники СВО — герои. Он передал низкий поклон фронту и завершил обращение словами «С Богом!».