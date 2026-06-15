Кабмин разрешил НПЗ выпускать бензин с отклонением от требований регламента ЕАЭС

Российское правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам продавать на внутреннем рынке бензин и дизельное топливо, которое не полностью соответствует техническим требованиям ЕАЭС. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Это решение приняли осенью 2025 года. Сначала оно действовало до 1 мая 2026 года, но потом его продлили. Заводам разрешили выпускать бензин «Евро-5», но с содержанием серы до 150 мг на килограмм. На самом деле такие показатели соответствуют устаревшему классу «Евро-3». По действующему техрегламенту, для «Евро-5» содержание серы должно быть не больше 10 мг на килограмм. Топливо, выпущенное по этим послаблениям, нельзя продавать в других странах ЕАЭС.

Для дизельного топлива разрешили содержание серы до 350 мг на килограмм — это тоже уровень «Евро-3». Также в бензине допускается больше ароматических углеводородов, специальных присадок и этанола. Эксперты предупреждают: повышенное содержание серы плохо влияет на современные автомобили и может быстрее износить двигатель.

Начиная с 7 июня на нескольких заправках в Севастополе бензин АИ-92 снова можно купить свободно. На заправках сети ТЭС пока ничего не изменилось — там горючее по-прежнему отпускают только по QR-кодам. Днём ранее свободно купить бензин в городе было нельзя ни на одной заправке. В тот день водителям выдавали не больше 20 литров на человека по талонам, которые нужно было купить заранее.