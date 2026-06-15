Царёв ответил, приведут ли протесты в Киеве к свержению Зеленского

Нынешние протесты против ТЦК в Киеве не приведут к свержению Владимира Зеленского, но могут создать серьёзные угрозы его власти. Об этом в беседе Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.



Киев понимает угрозы и напряжение в обществе. Что их пугает, так это обстановка внутри страны. И эти протесты сейчас не снесут киевский режим, но представляют для него серьёзную угрозу. Олег Царёв Бывший депутат Верховной рады

По словам экс-нардепа, Киев собирается снизить это напряжение за счёт кредита в 90 миллиардов евро. По его словам, часть средств украинские власти хотят направить на повышение стоимости контракта в ВСУ, чтобы увеличивать число добровольцев, а также привлекать больше наёмников, после чего уже будет вестись работа по реформе ТЦК.

Напомним, ночью 15 июня Киев охватили масштабные акции протеста — поводом стали агрессивные действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Бунт начался с попытки незаконной мобилизации местного жителя, прохожие вступились за мужчину, но ситуация быстро вышла из-под контроля и переросла в стычки с правоохранителями. Против протестующих применили слезоточивый газ.