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15 июня, 09:06

Царёв ответил, приведут ли протесты в Киеве к свержению Зеленского

Обложка © Getty Images / Anadolu

Обложка © Getty Images / Anadolu

Нынешние протесты против ТЦК в Киеве не приведут к свержению Владимира Зеленского, но могут создать серьёзные угрозы его власти. Об этом в беседе Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.


Киев понимает угрозы и напряжение в обществе. Что их пугает, так это обстановка внутри страны. И эти протесты сейчас не снесут киевский режим, но представляют для него серьёзную угрозу.

Олег Царёв

Бывший депутат Верховной рады

Киев понимает угрозы и напряжение в обществе. Что их пугает, так это обстановка внутри страны. И эти протесты сейчас не снесут киевский режим, но представляют для него серьёзную угрозу.
Киев понимает угрозы и напряжение в обществе. Что их пугает, так это обстановка внутри страны. И эти протесты сейчас не снесут киевский режим, но представляют для него серьёзную угрозу.

По словам экс-нардепа, Киев собирается снизить это напряжение за счёт кредита в 90 миллиардов евро. По его словам, часть средств украинские власти хотят направить на повышение стоимости контракта в ВСУ, чтобы увеличивать число добровольцев, а также привлекать больше наёмников, после чего уже будет вестись работа по реформе ТЦК.

Мендель: Во время массовых протестов против ТЦК в Киеве применили слезоточивый газ
Мендель: Во время массовых протестов против ТЦК в Киеве применили слезоточивый газ

Напомним, ночью 15 июня Киев охватили масштабные акции протеста — поводом стали агрессивные действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Бунт начался с попытки незаконной мобилизации местного жителя, прохожие вступились за мужчину, но ситуация быстро вышла из-под контроля и переросла в стычки с правоохранителями. Против протестующих применили слезоточивый газ.

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Екатерина Хмелева
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