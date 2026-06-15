Атомград Энергодар обесточен уже третьи сутки
Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский
Город – спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен уже третьи сутки. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Она напомнила, что атомград в очередной раз полностью остался без света 13 июня.
Напомним, что ВСУ продолжают бить по городу — спутнику ЗАС. Например, в День России, 12 июня, противник ударил по данию городской администрации Энергодара.
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