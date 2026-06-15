«Пошёл вон!»: Курского губернатора Хинштейна вновь перебили «из-за технических неполадок»

В ходе заседания правительства Курской области губернатор Александр Хинштейн вновь столкнулся с нецензурным выкриком в свой адрес. Инцидент произошёл во время обсуждения вопросов благоустройства сквера «Спутник», когда один из участников видеосвязи нарушил эфир грубой фразой. В какой-то момент заседания у одного из подключившихся по видеосвязи включился микрофон, и оттуда прозвучало: «Пошёл вон!».

«Коллеги, я прошу сейчас уточнить, откуда это было. Что-то у нас не то происходит на обратной связи. Технические службы, предоставьте мне информацию. Дальше будем разбираться уже гораздо более жёстко», — немедленно отреагировал губернатор.

Выяснилось, что эмоциональная фраза прозвучала из студии Льговского района. Губернатор поручил немедленно вывести район на связь. В эфир вышел Павел Вертиков, который с сегодняшнего дня исполняет обязанности главы Льговского района. Между ним и губернатором состоялся напряжённый диалог. Хинштейн попытался уточнить, кому была адресована сказанная фраза. Вертиков объяснил, что связи в этот момент не было и рядом с ним находился сотрудник.

«Когда вы находитесь на обратной связи на заседании правительства, вы никакие текущие ситуации с сотрудниками не должны обсуждать. А тем более — с такими формулировками», — жёстко отреагировал на оправдания Хинштейн.

Губернатор заявил, что свяжется с находящимся в отпуске главой района и будет ставить вопрос о наказании для Павла Вертикова. Также Хинштейн принёс извинения жителям Курской области за хамство чиновника.

Это уже не первый раз, когда в прямом эфире в адрес губернатора Хинштейна звучат грубые слова. Ранее похожий случай произошёл во время общения с другой аудиторией. Тогда глава Большесолдатского района Владимир Зайцев из-за проблем со связью не расслышал вопроса, но его микрофон оставался включённым. В итоге и участники совещания, и зрители онлайн-трансляции услышали нецензурную брань. Хинштейн тогда пообещал провести с Зайцевым беседу.