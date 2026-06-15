Более половины россиян закидывали партнёра подарками, даже не вникая в ссору

Аналитики российского ювелирного бренда выяснили, что более половины граждан РФ хотя бы раз покупали подарок после ссоры, не до конца понимая, в чём именно были виноваты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомилась газета «Известия».

Основными поводами для конфликтов в отношениях остаются бытовые вопросы — их назвали 62% опрошенных. Также люди часто ссорятся из-за финансовых разногласий (49%) и привычки партнёра отвлекаться на телефон во время общения (45%). В пятёрку самых распространённых причин также вошли невыполненные обещания, ревность и грубый тон.

Большинство респондентов предпочитают не затягивать с примирением: 28% заявили, что первым идёт на контакт тот, кто считает это нужным в конкретной ситуации, а 22% уверены, что мириться обязан виновник. Самым популярным способом уладить конфликт оказался откровенный разговор в паре с небольшим знаком внимания — так ответили четверть участников. Ещё 19% считают, что достаточно честной беседы без подарков, а 15% выбирают совместный отдых или прогулку.

«Чаще всего в качестве извинений россияне дарят цветы (27%), сладости (26%) или украшение (19%). Самым популярным вариантом для примирения среди украшений оказалось кольцо — его выбрали 30% россиян. На втором месте серьги (24%), а третью строчку заняли часы (17%)», — отметили аналитики.

При этом сами подарки редко воспринимаются как полноценное решение проблемы. Более половины опрошенных (53%) уверены, что они работают только вместе с искренними извинениями, а 17% считают подобные жесты попыткой избежать разговора о конфликте.

Ранее российская ювелирная сеть провела опрос: подарки от мужчин получают 58% женщин. Чаще всего дарят цветы (75%), технику (68%) и деньги (61%); шаурму и роллы считают полноценным презентом 29% партнёров. Ювелирные украшения дарит треть мужчин, квартиру или машину — каждая десятая женщина.