На Рублёвке загорелась баня в поместье беглого украинского олигарха Курченко

На территории элитного коттеджного поселка Назарьево на Рублёвке загорелась баня, принадлежащая беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. Как передаёт «Рен-ТВ» со ссылкой на источник, возгоранию предшествовал взрыв.

Над отдельно стоящим банным комплексом, скрытым за белым забором, поднялся столб дыма. Благодаря изолированному расположению бани, огонь удалось локализовать и не допустить его распространения. По свидетельству одной из соседок, в момент пожара Курченко находился в своём загородном доме в компании молодой девушки. Прибывшие на место пожарные приступили к выяснению обстоятельств и причин случившегося.

Ранее в Забайкальском крае произошло возгорание в детском лагере «Чемпион» на озере Арахлей. По данным пресс-службы МЧС региона, загорелся жилой корпус, до прибытия пожарных из здания эвакуировали 63 ребёнка и 8 взрослых, никто не пострадал.