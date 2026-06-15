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15 июня, 09:18

На Рублёвке загорелась баня в поместье беглого украинского олигарха Курченко

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На территории элитного коттеджного поселка Назарьево на Рублёвке загорелась баня, принадлежащая беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. Как передаёт «Рен-ТВ» со ссылкой на источник, возгоранию предшествовал взрыв.

Над отдельно стоящим банным комплексом, скрытым за белым забором, поднялся столб дыма. Благодаря изолированному расположению бани, огонь удалось локализовать и не допустить его распространения. По свидетельству одной из соседок, в момент пожара Курченко находился в своём загородном доме в компании молодой девушки. Прибывшие на место пожарные приступили к выяснению обстоятельств и причин случившегося.

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Наталья Демьянова
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