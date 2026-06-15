Жители посёлка под Ростовом восьмой день сидят без воды в 30-градусную жару

Восемь дней жители Зимовников в Ростовской области страдают от отсутствия воды в жару. Неизвестно, когда возобновится водоснабжение, так как компания, отвечающая за него, банкротится, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Жители Зимовников сидят без воды восьмой день. Видео © Telegram / Don Mash

Региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная объяснила, что 7 июня произошла поломка трансформатора на насосной станции, что привело к падению уровня воды в резервуарах. Без воды остались около 18 тысяч человек — половина посёлка. Люди утверждают, что подвоз воды начался лишь спустя четыре дня после аварии, и подчёркивают, что это не единичный случай — подобные перебои случаются каждое лето.

Местные также сообщают, что глава посёлка Олег Ткаченко никак не отреагировал на происходящее. В связи с этим, жители направили жалобы в Роспотребнадзор и местную администрацию. Параллельно с этим, МУП ПЖКХ Зимовниковского района, имеющее долг около 57 миллионов рублей, находится в процессе банкротства.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгороде более 35 тысяч жителей остались без воды и электричества из-за атак Украины. Аварийным бригадам приходится весь день устранять последствия ударов украинской армии.