В Совфеде высмеяли Каллас после слов о чёрном списке всех участников СВО
Сенатор Карасин: Слова Каллас о чёрном списке участников СВО — показатель её ума
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Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о намерении Еврокомиссии включить участников спецоперации в чёрный список ЕС поимённо. Речь идёт также о запрете на въезд в Евросоюз.
Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.ru» жёстко отреагировал на это высказывание. По его словам, подобные заявления говорят о соответствующем уровне интеллекта чиновницы.
«Подобного рода заявления соответствуют умственному развитию Каи Каллас», — подчеркнул сенатор.
Он добавил, что теперь понимает, почему в Европе так активно обсуждается возможность замены Каллас на более дееспособного и опытного руководителя.
Ранее Кая Каллас предложила включить всех участников СВО в чёрный список ЕС поимённо. По её словам, у союза якобы имеются данные о военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях.
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