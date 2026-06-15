Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о намерении Еврокомиссии включить участников спецоперации в чёрный список ЕС поимённо. Речь идёт также о запрете на въезд в Евросоюз.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.ru» жёстко отреагировал на это высказывание. По его словам, подобные заявления говорят о соответствующем уровне интеллекта чиновницы.

«Подобного рода заявления соответствуют умственному развитию Каи Каллас», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что теперь понимает, почему в Европе так активно обсуждается возможность замены Каллас на более дееспособного и опытного руководителя.

Ранее Кая Каллас предложила включить всех участников СВО в чёрный список ЕС поимённо. По её словам, у союза якобы имеются данные о военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях.