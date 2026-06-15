На аэродроме «Пески» в Петрозаводске состоялся финал музыкального фестиваля, хедлайнером которого стал Гарик Сукачев. Выступление рокера запомнилось гостям не столько музыкой, сколько странным поведением самого исполнителя, пишет Mash.

Сукачёв вручную «приземлил» дрон на концерте в Карелии и забросал бычками толпу. Видео © Telegram / Mash

Очевидцы отмечают, что звезда эстрады вёл себя неадекватно. Музыкант бросался микрофоном и проявлял излишнюю нежность к коллеге-баянистке. В какой-то момент внимание артиста привлёк квадрокоптер, зависший неподалеку для видеосъемки.

Игнорируя происходящее вокруг, певец решил вступить в схватку с летающим аппаратом. После нескольких попыток ему удалось схватить устройство руками, что фактически вывело технику из строя.

На этом эпатажные выходки не закончились. Почувствовав усталость, фронтмен потребовал сигарету. Закурив прямо на сцене, он не придумал ничего лучше, как швырнуть тлеющий бычок в сторону фанатов.

По слухам, организаторы изначально рассматривали кандидатуру Вани Дмитриенко. Однако бюджет мероприятия позволил пригласить лишь такого «непредсказуемого» гостя, чье шоу публика вряд ли забудет в ближайшее время.

До этого другой известный музыкальный исполнитель нарвался на хейт. Так, в Иркутске на Дне города солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов обнажил торс, имитировал непристойные движения, разбил электрогитару и стал жевать её провод. Часть публики осталась в восторге, окрестив Серова новым кумиром иркутских женщин, тогда как другие, включая родителей с детьми, назвали происходящее жутким стриптизом. Некоторые зрители провели параллель между этим перформансом и шоу лидера группы Rammstein. Сами музыканты, впрочем, заметили исключительно положительную реакцию зала и поблагодарили поклонников за тёплый приём.