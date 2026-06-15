«Единая Россия» обратилась в СК из-за «мёртвых душ» в квартире екатеринбурженки

Глава ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился в Следственный комитет из-за инцидента в Екатеринбурге, где в квартире местной жительницы через портал «Госуслуги» были фиктивно зарегистрированы 57 человек из Ингушетии. Как сообщил политик в своём Telegram-канале, это привело к увеличению коммунальных платежей женщины до 50 тысяч рублей.

Кроме того, часть «прописанных» якобы уже подала заявления на пособия для 85 детей. Сидякин назвал произошедшее «чудовищным беспределом» и выразил обеспокоенность отсутствием реакции правоохранителей, опасаясь повторения подобных случаев.

«Направил депутатский запрос в СК. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за «мёртвые души», — подчеркнул Сидякин.

Напомним, жительница Екатеринбурга обзавелась 57-ю «соседями» по квартире после взлома аккаунта на «Госуслугах». Аферу провернули удалённо из Ингушетии. О «мёртвых душах» 49-летняя Жанна узнала случайно, пыталась блокировать доступ к профилю и меняла пароль, но тщетно — неизвестные продолжали регистрировать в двушке незнакомых её людей.