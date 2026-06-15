Ушаков: Путин пожелал Си Цзиньпину успехов и здоровья

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности, а также здоровья и счастья в дружеском ключе. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Путин искренне желает своему другу дальнейших больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа, и по-дружески желает счастья», — сказал он.

Ушаков напомнил о поездке Путина в Китай. Помощник главы государства подчеркнул, что данный визит стал подтверждением той общей стабилизирующей роли, которую Российская Федерация и Китайская Народная Республика совместно выполняют на мировой арене. По словам представителя Кремля, переговоры на высшем уровне ещё раз продемонстрировали единство подходов Москвы и Пекина к ключевым вопросам глобальной повестки.

Ранее сообщалось, что в день рождения председателя КНР Си Цзиньпина российский лидер Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. Российский лидер счёл договоренности, достигнутые во время его недавнего визита в Китай, фундаментом для дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Путин заверил, что итоги тех переговоров и совместная работа на благо граждан двух стран послужат выстраиванию честного и подлинно демократичного многополярного мира. Отдельно он подчеркнул впечатляющие успехи Китая, которых страна добилась под началом Си Цзиньпина, и пожелал китайскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и душевного счастья.