Кремль отчитался о «по-настоящему товарищеских» отношениях Путина и Си Цзиньпина

Юрий Ушаков прокомментировал текущий уровень связей между Москвой и Пекином. По словам помощника президента, межгосударственное партнёрство стремительно укрепляется, а фундаментом этого процесса выступает тесная коммуникация первых лиц государств.

Представитель Кремля подчеркнул, что «между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения». Он добавил, что глава РФ и председатель КНР испытывают друг к другу глубокое уважение и взаимное доверие, которые определяют повестку дня.

Чиновник пояснил, что диалог политиков всегда носит содержательный и откровенный характер. Их решения базируются на идентичных оценках глобальных вызовов и «совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности».

Особый акцент был сделан на том, что двустороннее взаимодействие «крепнет благодаря прежде всего их личным усилиям». Именно личный контакт президентов стал тем двигателем, который вывел интеграцию на нынешний уровень.

Ранее Путин сообщил, что между ним и председателем КНР Си Цзиньпином установились доверительные отношения. Российский лидер рассказал, что китайский коллега называет его своим старым другом, и он отвечает взаимностью, подчеркнув, что это не простая дипломатическая фраза.