В Красноярском крае бушуют 97 лесных пожаров на площади 36 тысяч гектаров

В Красноярском крае площадь действующих лесных возгораний удвоилась всего за несколько дней. Такие данные в своём телеграм-канале привели представители регионального Лесопожарного центра.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла вдвое. Фото © Telegram / Лесопожарный центр Красноярского края

К полудню 15 июня в регионе бушуют 97 пожаров, которые охватили 36 тысяч гектаров тайги. Зона бедствия затронула Эвенкийское, Байкитское, Туруханское, Борское, Нижне-Енисейское, Северо-Енисейское, Енисейское, Тунгусско-Чунское, Кодинское, Чунское, Усольское, Верхнемарское и Ирбейское лесничества — Лесопожарный центр Красноярского края.

Представители ведомства уточнили, что за прошедшие выходные удалось потушить 31 пожар на площади почти в тысячу гектаров. Они добавили, что сейчас с огнём борются более 1200 человек, в их распоряжении — свыше 30 машин. Для доставки людей и грузов к очагам, а также для мониторинга с воздуха планируют использовать до 27 бортов. Пожарные трудятся без остановки: они создают заградительные полосы, расчищают завалы, пускают встречный пал и дежурят на кромке огня.

В Лесопожарном центре сообщили, что на подмогу краю перебросили силы из федерального резерва Авиалесоохраны, а также отряды из Бурятии и Забайкалья — в сумме это более 350 специалистов-десантников. Помимо них, к тушению подключились и те, кто арендует лесные участки.

Представители ведомства заверили, что обстановка остаётся управляемой и ни один населённый пункт в опасности не находится. Они пояснили, что на севере региона хозяйничает антициклон: там почти нет дождей, зато фиксируется много гроз. Всё это усугубляется сильными порывами ветра.

«В крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы», — заключили они.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае произошло возгорание в детском лагере «Чемпион» на озере Арахлей. ЧП в жилом корпусе. До приезда пожарных команд эвакуацию провели силами персонала: выведены 63 ребёнка и 8 взрослых. Пострадавших нет. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 14:30, а к 16:45 пожар окончательно потушили — выгорело 200 квадратных метров.