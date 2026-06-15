Трамп захотел наказать Францию 100% пошлинами на вино и шампанское

Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции началом новой торговой войны, если Париж не откажется от своего цифрового налога, нацеленного на американские технологические компании. В интервью New York Post глава Белого дома заявил, что в противном случае Вашингтон будет вынужден ввести 100-процентные пошлины на французские вина.

Трамп подчеркнул, что уже предупредил президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях, заявив, что 3-процентный налог для технологических гигантов приведет к «разрушительным тарифам» для французского виноделия на американском рынке.

«Я попросил его не облагать налогом американские компании, и если они этого не сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести 100‑процентную пошлину на все шампанское и все вина, поступающие из Франции», — сказал Трамп.

Согласно информации NYP, Франция в 2019 году ввела 3%-ный налог на доходы крупных технологических компаний от цифровых услуг, рекламы и продажи данных. Этот сбор распространялся на компании с глобальным доходом свыше €750 млн, включая таких гигантов, как Apple, Google (Alphabet), Microsoft и Amazon. В октябре 2025 года французский финансовый комитет Национального собрания предложил повысить ставку налога до 15% и увеличить порог дохода до €2 млрд. Однако, после критики, это предложение было отклонено правительством.

Ранее Макрон назвал Трампа яростным противником Европы. В список врагов также вошли российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Французский лидер заявил о необходимости укрепления самостоятельной роли Европы в вопросах безопасности.