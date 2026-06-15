В Новосибирске задержали школьников, забросавших камнями сторожа поликлиники

В Новосибирске сотрудники силовых структур задержали группу агрессивных школьников, которые пытались забросать камнями сторожа поликлиники после сделанного им замечания. Подробности инцидента сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

«12 июня в 05:09 утра сторож одной из городских поликлиник нажал тревожную кнопку и вызвал ГБР, поскольку подвергся нападению толпы малолетних хулиганов. Мальчики и девочки в возрасте от 12 до 14 лет в количестве примерно 17 человек лазили по крыше соседнего здания», — говорится в сообщении.

Мужчина попытался призвать детей к порядку и сделал им замечание. Однако в ответ школьники начали его оскорблять, а потом принялись забрасывать охранника камнями. Пострадавший сразу нажал тревожную кнопку.

На вызов быстро прибыли экипажи группы быстрого реагирования, Росгвардии и полицейские. Им удалось задержать девять юных хулиганов. Всех задержанных детей сразу доставили в отдел полиции.

Позже выяснилось, что агрессивные школьники могли напасть и на других людей. Ещё двое мужчин и одна женщина заявили о том, что тоже пострадали от их действий.

Ранее сообщалось, что в селе Покровка Новосибирской области второклассник принёс на уроки настоящую гранату, чем вызвал экстренную эвакуацию и переполох во всей школе. На место сразу же прибыли сотрудники экстренного реагирования. К счастью, тревога оказалась напрасной, так как опасная находка была без запала. Полицейские оперативно изъяли боеприпас у ребёнка и провели с ним разъяснительную беседу.