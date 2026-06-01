Под Новосибирском второклассник принёс на уроки гранату

В селе Покровка Новосибирской области второклассник поднял на уши всю школу, заявившись на уроки с натуральной гранатой. На место сразу вызвали все экстренные службы. Информацией делится в соцсети «ВКонтакте» Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.

«В Чановском районе Новосибирской области произошло происшествие, потребовавшее экстренного реагирования всех служб... К счастью, взрывное устройство оказалось без запала», — говорится в тексте.

Хотя граната не представляла угрозы, полиция изъяла её у школьника, предупредив о невозможности проносить на уроки подобные предметы. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Северо-Курильский районный суд вынес приговор местному жителю, у которого обнаружили гранаты, патроны и элементы боеприпасов времён Второй мировой войны. Среди запасов оказались датчик цели от японской противодесантной мины, дистанционная трубка, взрыватель артиллерийского снаряда, две гранаты и 15 винтовочных патронов.