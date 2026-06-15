«Хлопает и трещит на языке»: В Японии начали продавать съедобную кошачью шерсть

Японский бренд Necoichi запустил производство необычного лакомства — сахарной ваты, которую оформили в виде вычесанных клоков шерсти, характерных для трёхцветных кошек. О запуске новинки рассказали журналисты портала SoraNews24.

Снек получил коммерческое название Delicious Cat Fur, что переводится как «вкусный кошачий мех», и фасуется в пластиковые вёдра. Разработчики продукта пояснили, что такая форма отражает их безграничную привязанность к домашним питомцам.

У готового изделия — насыщенный сладкий аромат с сахарными нотками, а на языке оно напоминает шипучки: точно так же, как леденцы-петарды, «кошачья шерсть» начинает лопаться и тихонько потрескивать. Журналисты назвали получившуюся текстуру «меховой» забавной и необычной.

Попробовать Delicious Cat Fur можно исключительно в фирменной точке бренда, расположенной в иокогамском ТРЦ Lalaport. Упаковка обойдётся покупателю в 980 иен — по текущему курсу это приблизительно 445 рублей.

А любителям семейства кошачьих из России объяснили, как безопасно приучить кошку к прогулкам на улице, уделив внимание постепенности и адаптации питомца к новой обстановке. Специалисты также поделились рекомендациями, как отвадить животное от ночных скачек по квартире. Для этого владельцам советуют создать спокойную вечернюю рутину и обеспечить кошке достаточную физическую нагрузку днём. Главный принцип в обоих случаях — терпение и уважение к естественным потребностям питомца.