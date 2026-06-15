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15 июня, 10:55

Подразделения российских войск за сутки освободили 35 зданий в Красном Лимане

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль 35 зданий в Красном Лимане Донецкой Народной Республики, а также ликвидировали до 30 солдат противника. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что успех был достигнут благодаря активным наступательным действиям и огневому поражению позиций ВСУ. Помимо живой силы, противник потерял два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.

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Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населённый пункт Артёма на Донецком направлении. Контроль над посёлком был установлен благодаря решительным действиям личного состава. Операция прошла в штатном режиме и завершилась поднятием российского флага над освобождённой территорией. Продвижение на этом участке фронта существенно улучшает тактическое положение российских подразделений.

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