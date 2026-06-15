Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль 35 зданий в Красном Лимане Донецкой Народной Республики, а также ликвидировали до 30 солдат противника. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что успех был достигнут благодаря активным наступательным действиям и огневому поражению позиций ВСУ. Помимо живой силы, противник потерял два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населённый пункт Артёма на Донецком направлении. Контроль над посёлком был установлен благодаря решительным действиям личного состава. Операция прошла в штатном режиме и завершилась поднятием российского флага над освобождённой территорией. Продвижение на этом участке фронта существенно улучшает тактическое положение российских подразделений.