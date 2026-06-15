ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 11:01

Памфилова призвала «не роптать» из-за проблем с интернетом во время выборов

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что возможные перебои с интернетом и связью в регионах будут оправданы мерами безопасности. По её словам, приоритет отдаётся безопасности граждан, а не бесперебойному доступу к сети, особенно в контексте предстоящего онлайн-голосования.

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности», — сказала Памфилова, говоря о проведении онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

Памфилова также отметила, что комиссии уже имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования в подобных условиях и планируют установить дополнительные точки Wi-Fi на избирательных участках.

Выборы в Государственную думу 2026: дата, система голосования и участники
Выборы в Государственную думу 2026: дата, система голосования и участники

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы депутатов Госдумы в 2026 году впервые пройдут с участием жителей четырёх исторических регионов, вернувшихся в состав России. Глава государства назвал предстоящие выборы важным этапом интеграции этих территорий в политическую систему страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Элла Памфилова
  • ЦИК
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar