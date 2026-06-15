Памфилова призвала «не роптать» из-за проблем с интернетом во время выборов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что возможные перебои с интернетом и связью в регионах будут оправданы мерами безопасности. По её словам, приоритет отдаётся безопасности граждан, а не бесперебойному доступу к сети, особенно в контексте предстоящего онлайн-голосования.

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности», — сказала Памфилова, говоря о проведении онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

Памфилова также отметила, что комиссии уже имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования в подобных условиях и планируют установить дополнительные точки Wi-Fi на избирательных участках.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы депутатов Госдумы в 2026 году впервые пройдут с участием жителей четырёх исторических регионов, вернувшихся в состав России. Глава государства назвал предстоящие выборы важным этапом интеграции этих территорий в политическую систему страны.