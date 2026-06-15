Спа с окончанием не вышло: Горячую пару увезли в полицию за секс в бассейне

В Москве молодая пара решила уединиться на глазах посетителей бассейна в спа-комплексе, вот только другие гости такой формат отдыха почему-то не оценили. Сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать в заведение на Варшавском шоссе после сигнала тревоги.

Парень и девушка совершали действия интимного характера прямо на глазах у других гостей. На замечания персонала они не реагировали, а после закрытия комплекса уходить тоже не захотели — видимо, посчитали вечер ещё не оконченным. Персонал пытался вернуть романтиков к реальности замечаниями, но те, судя по всему, были слишком заняты своей программой отдыха.

В итоге романтический заплыв закончился поездкой в отдел полиции, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве. Нарушителей задержали и доставили для дальнейшего разбирательства. Девушка, видимо, сильно расстроилась из-за сорванного свидания и решила выместить злобу на росгвардейцах — пьяная дама вела себя весьма агрессивно.

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, чем может закончиться такой «аква-романтик». Секс в воде — будь то бассейн, река, озеро или море — легко превращает отдых в курорт для бактерий. По словам врача, большинство открытых водоёмов не соответствуют санитарным нормам для купания, а состав воды может меняться буквально каждый день. То, что вчера считалось безопасным, сегодня уже может стать источником проблем.